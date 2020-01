Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Or (Oz en $) : teste 1.610$, rechute sous 1.550$ Cercle Finance • 09/01/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - Bel exemple de 'bull trap' avec un violent 'breakout' à la hausse au-delà des 1.550, avec 2 montées en chandelle à 48H d'intervalle vers 1.580 puis 1.610, ce qui semblait valider un beau signal d'envol vers 1.650$... mais cet élan débouche sur un puissant 'avalement baissier' (sous 1.553$, l'ex-zénith du 4 septembre dernier) et le comblement du 'gap' des 1.552,7$ du 3 janvier. Le comblement du 'gap' des 1.529 du 2 janvier pourrait survenir dans la foulée, puis ce serait au tour de celui des 1.499$ du 24/12/2019.

Valeurs associées Or NYMEX -0.22%