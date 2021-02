Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Or (Oz en $) : rechute lourdement sous les 1.800$ Cercle Finance • 16/02/2021 à 19:23









(CercleFinance.com) - La spectaculaire tension des taux longs (le '10 ans' US bondit en une semaine de 1,10% vers 1,29%) pèse sur le métal précieux (qui n'offre aucun rendement) qui rechute lourdement sous les 1.800$. L'once semble bien partie pour s'en aller re-tester le récent plancher des 1.785$ du 4 février, voir les 1.780$ du 30/11/2020.

Valeurs associées Or NYMEX +0.57%