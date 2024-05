Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Or (Oz en $) : les 2.400$ sont refranchis information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - Pas de 'pic d'inflation', pas de turbulences géopolitiques cette fois-ci... mais la meilleure marque de clôture des 2.385/2.388 des 16 et 19 avril dernier va être franchie ce vendredi 17, alors que le $ se raffermit, et alors que les rendements obligataires se retendent vivement (+6Pts de base en Europe, +2,5Pts sur les T-Bonds US).

L'or résiste à tous ces vents contraires et semble prendre la direction des 2.500$/Oz, un objectif situé à seulement 4% et qui constitue juste le symétrique de la récente consolidation 2.390/2.285 du 20 au 30 avril.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.