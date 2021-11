Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Or (Once en $) : soudaine rechute vers 1812$ information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 18:22









(CercleFinance.com) - On pensait que l'or avait fait le plus dur en franchissant les 1.830 (résistance des 15 et 29/07 puis du 03/09) puis les 1.850$, mais l'once subit une lourde contre-attaque baissière (-2,5%), sortie de nulle part, mais qui ramène le métal précieux dans la zone d'indécision. Le support ascendant moyen terme (issue de 1.670) qui gravite vers 1.800$ n'étant pas compromis, la tendance haussière demeure 'vivante', mais la marge de sécurité vient soudain de fondre sérieusement, voir dangereusement. Le test des 1.920$ qui semblait imminent vient donc d'être repoussé, probalement à la fin de l'année (cyclicité oblige, le seconde quinzaine de décembre s'avère souvent favorable).

Valeurs associées Or Six - Forex 1 -2.82%