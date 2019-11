Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Or (once en $) : pullback sous les 1.450$ Cercle Finance • 12/11/2019 à 18:16









(CercleFinance.com) - L'once d'Or poursuit son pullback sous les 1.450$: le repli atteint un peu plus de -100$ par rapport au 3 septembre dernier (1.560$ en clôture) et il n'y a plus vraiment de support avant 1.425, le plancher testé à de multiples reprises du 26 juin au 8 juillet dernier... et qui coïnciderait avec un retracement de -50% de la hausse 1.290/1.565$. Autre support possible: 1.375, ex-zénith du 20 février 2019... avant correction de 50% de la hausse précédente.

Valeurs associées Or NYMEX -0.19%