Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Or (once en $) : plonge sous 1.910$, 'gap' des 1.842$ en vue? Cercle Finance • 21/09/2020 à 17:35









(CercleFinance.com) - L'Or plonge sous 1.910$ (ex-record absolu), emporté par la vague de de-leveraging (tout comme mi-mars) qui terrasse tous les marchés exposés à une composante spéculative (options, ETF à effet de levier): l'once pourrait s'en retourner combler le 'gap' resté béant à 1.842$ depuis le 21 juillet

Valeurs associées Or NYMEX -3.47%