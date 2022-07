Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Or (once en $): le métal précieux au +bas de 1 an à 1725$ information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 19:00

(CercleFinance.com) - L'Or continue de pâtir de la robustesse du Dollar et le métal précieux qui perd encore 1% se retrouve au plus bas depuis presque 1 an à 1725$ (dernier test le 29 septembre 2021).

Le prochain support ne serait autre que le plancher en double creux des 1.680$ de la mi-mars et début avril 2021 (et précédemment le 6 mai et 8 juin 2020).