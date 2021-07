Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Or (Once en $) : la résistance des 1.820 débordée ? Cercle Finance • 14/07/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - L'once d'Or s'attaque et soulève la résistance des 1.820 (débordée en intraday avec un zénith à 1.830$): le chemin des 1.860$ semble ouvert et son franchissement serait décisif (résistance oblique moyen terme) avec les 1.960$ en ligne de mire.

Valeurs associées Or Six - Forex 1 +0.92%