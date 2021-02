Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Or (once en $) : la cassure des 1.765$ préfigure test 1.710$ Cercle Finance • 26/02/2021 à 18:32









(CercleFinance.com) - L'once d'Or (en $) valide la cassure des 1.765$, le support du 31/11 2020 puis du 17 au 19/02/2021 préfigure le test des 1.700/1.710$, ex-résistance du 8 mars 2020 puis plancher de fin mai/début juin 2020. En cas de rupture, risque de pullback jusque vers 1.500$, éphémère plancher du 15/03/2020.

Valeurs associées Or NYMEX +0.57%