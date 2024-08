Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Or (once en $) : franchissement des 2.470$ confirmé à 100% information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - L'once d'or (en $) confirme le franchissement des 2.470$ survenu ce lundi 19 août : le métal précieux sortait d'un corridor 2.360/2.470$ en formation depuis le 16 juillet : il ne lui aura fallu que 4 semaines pour consolider les 20% de gains acquis depuis le 1er janvier et sortir de la 'boite' avec un nouvel objectif mécanique de 2.680$ (report d'amplitude à la hausse, principe qui fonctionne systématiquement depuis 2 ans, avec notamment la sortie du corridor 1.620/2.050$ qui 'donnait' 2.470/2.480$).

A noter que le ratio de Fibonacci de +61,8% par rapport au point origine de la hausse (1.621$) donnait un objectif de 2.630$.





