Or (once en $) : cassure des 1.760$ de mauvais augure

(CercleFinance.com) - L'Or (once en $) valide pour la second séance la cassure des 1.760$ (support des 18 et 25 juin), ce qui est techniquement de mauvais augure : l'once casse le support oblique long terme issu du plancher des 1.190$ de fin septembre 2018 (un plancher ayant été inscrit le 15/08/2018 à 1.175$). Le prochain support se situe à 1.680$, c'est le double plancher des 8 et 30 mars 2021 puis du 5 juin 2020. Attention : en weekly (d'ici ce vendredi 13/08), l'or est capable d'invalider ce signal baissier et de réintégrer son canal ascendant long terme... gare au 'bear trap' donc.

Valeurs associées Or Six - Forex 1 -1.80%