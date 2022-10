Or noir : l'Opep+ inflige un camouflet à l’administration Biden

Cette décision est en outre une bonne mesure pour la Russie, qui doit financer sa guerre en Ukraine et où elle connaît actuellement de sévères revers militaires.

Avant cette décision, la Maison Blanche avait lancé une campagne de pression à grande échelle dans un ultime effort pour dissuader les membres du cartel d'abaisser fortement leur production, avait révélé CNN. Selon un document de la présidence américaine obtenu par la chaîne américaine, une telle décision est qualifiée de "désastre total" et la présidence américaine a prévenu qu'elle pourrait être considérée comme un "acte hostile".

(AOF) - Le cours du baril de WTI gagne 0,67% à 87,10 dollars à la suite de la décision de l'Opep + de réduire sa production de 2 millions de barils par jour. L’ampleur de cette réduction est en ligne avec les dernières rumeurs de presse. Il s'agit de la plus importante baisse de production depuis le début de la pandémie. Cette décision représente un camouflet pour l’administration Biden. Le gouvernement américain ne veut pas voir le prix de l'essence rebondir avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Pétrole et parapétrolier

