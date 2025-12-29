 Aller au contenu principal
or : les minières chutent alors que le lingot recule suite à des prises de bénéfices
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 10:58

29 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis chutent avant le marché, suivant les prix du lingot

** L'or au comptant XAU= chute de 1,4 % à 4 465,26 $ l'once, alors que les investisseurs ont pris des bénéfices et que l'affaiblissement des vents géopolitiques a refroidi l'attrait du métal précieux en tant que valeur refuge

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N chute de 2,1% et Barrick Mining ABX.TO B.N baisse de 1,7%

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N baisse de 1,2%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N chute de 2% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N plonge de 4,5%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

BARRICK MINING
62,060 CAD TSX 0,00%
GOLD FIELDS
38,700 EUR Tradegate -1,02%
GOLD FIELDS SP ADR
46,570 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD MIN
18,200 EUR Tradegate -0,82%
HARMONY GOLD SP ADR
21,735 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
105,780 USD NYSE 0,00%
Or
4 423,79 USD Six - Forex 1 -2,40%
SIBANYE SP ADR
15,700 USD NYSE 0,00%
SIBANYE STILLW
3,230 EUR Tradegate -1,82%
SIBANYE STILLW
3,8900 USD OTCBB 0,00%
