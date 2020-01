Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Or (en $) : le franchissement des 1.550$ reste à confirmer Cercle Finance • 06/01/2020 à 18:43









(CercleFinance.com) - L'Or effectue un franchissement des 1.550$ et s'avance jusque vers 1.580: les plus hauts du 4 septembre semblent donc nettement franchis, mais après un pullback intraday vers 1.560$ en quelques heures, le diagnostic d'un 'breakout' haussier reste à confirmer. Si tel était le cas, le prochain objectif serait mécaniquement 1.650$.

Valeurs associées Or NYMEX +0.72%