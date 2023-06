Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Or (en $): l'once décroche sous les 1.960$ information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 20:00

(CercleFinance.com) - Les annonces de hausse de taux surprise de la Banque du Canada et de la Bank of Australia (à 4,75% et 4,1% respectivement) au nom de la lutte contre l'inflation renforce brutalement le risque de voir la FED remettre +25Pts mercredi prochain (à 5,50%) et la BCE devrait les porter jusque vers 4,25% selon l'OCDE.

La hausse des rendements constitue le plus gros handicap pour l'or qui lâche prise et s'enfonce de -1%, sous les 1.960$ (ex-zénith du 2 février, ex-plancher du 18 mai), jusque vers 1.944$.

La correction -induite par la cassure du support oblique court terme- devrait se prolonger en direction de 1.920$ dans un 1er temps, puis jusqu'à la fermeture du 'gap' des 1.870$ du 10 mars dernier.