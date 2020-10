Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Or (en $) : finit la semaine au plus haut, à 1.927$ Cercle Finance • 09/10/2020 à 19:01









(CercleFinance.com) - L'Or a repris appui sur 1.857$, et il n'était pas évident de prédire ce scénario (le support des 1.817/1.825$ était bien plus lisible). A 1.927$, l'once de métal précieux ressortirait de son canal de consolidation court terme (à confirmer en fin de séance à New York) et devrait au minimum tester les 1.961$.

Valeurs associées Or NYMEX +1.52%