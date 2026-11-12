Or : derrière la volatilité des marchés, le divorce entre banques centrales et spéculateurs

"Il est important de distinguer l'or au sein du système financier de l'or en dehors de celui-ci lorsqu'on aborde le sujet des valeurs refuges. Au sein du système financier, le XAU (la version OTC FX* de l'or) domine la formation des prix et ses fluctuations sont déterminées par l'évolution des anticipations de taux réels. Parallèlement, depuis la crise financière mondiale, les banques centrales ont progressivement transféré leurs réserves des bons du Trésor vers l'or physique", souligne Ned Naylor-Leyland, responsable de la stratégie Gold & Silver chez Jupiter Asset Management, société de gestion d'actifs britannique.

Une flambée portée par l'effet de levier, sans les investisseurs traditionnels

Par ailleurs, depuis cinq ans, les investisseurs "long-only"** opérant au comptant au sein du système financier sont totalement absents des marchés de l'or. Les avoirs en ETF sur or physique sont inférieurs aux niveaux de 2020, alors que le cours de l'or était inférieur à 2 000 dollars l'once. Ce manque d'intérêt dans les portefeuilles contraste fortement avec l'activité très soutenue des spéculateurs recourant à l'effet de levier, en particulier depuis 2024. La flambée du cours de l'or, passé de 2 100 à 5 500 USD, a été alimentée par l'effet de levier, le suivi de tendance et le discours sur la dépréciation monétaire chez les spéculateurs, notamment les hedge funds, les CTA*** et les traders.

Le clivage entre les banques centrales et la finance occidentale

Il n'était donc pas surprenant, cette année, d'observer un désendettement marqué en 2026, accompagné de chocs liés aux anticipations de hausse des taux en deux vagues (Warsh et Iran). Rien de tout cela n'affecte le rôle de l'or en tant que véritable valeur refuge ni son statut réel de monnaie sans risque. Le défi pour les acteurs des marchés financiers consiste désormais à prendre conscience du clivage entre les banques centrales (qui considèrent l'or comme un actif sans risque) et le comportement des marchés financiers occidentaux", relève Ned Naylor-Leyland.

"Contrairement aux banques centrales, le système financier occidental est confronté à une concurrence forcée entre les actifs sans risque (les bons du Trésor) et la devise locale (le dollar américain). Cela explique l'obsession pour la notion de "cours de l'or", qui n'est bien sûr en réalité que le cours XAU/USD", précise-t-il.

(NDLR : XAU est le code international (norme ISO 4217) qui désigne une once troy d'or , soit environ 31,1035 grammes d'or pur) sur les marchés financiers).

Vers un réveil du marché au-delà des 5 500 USD

"La question de savoir ce qui est sans risque et ce qui constitue véritablement une valeur refuge a longtemps été, au mieux, un sujet de discussion marginal. Mais lorsque nous dépasserons à nouveau le précédent plus haut de 5 500 USD l'once, nous pensons que ce sujet sortira de l'ombre (où il se trouvait depuis 2024) pour entrer dans la conscience collective, avec toutes sortes d'implications pour les flux et la formation des prix", conclut Ned Naylor-Leyland.

*(NDLR : OTC FX = Over-The-Counter Foreign Exchange. Il désigne le marché des changes de gré à gré. Contrairement aux Bourses centralisées - comme Euronext ou le CME -, les transactions s'y font directement entre deux parties - généralement des grandes banques, des courtiers et des investisseurs institutionnels - via des réseaux électroniques ou par téléphone. Sur ce marché, l'or - XAU - est échangé exactement comme une devise face au dollar - XAU/USD -, sans livraison physique immédiate du métal).

**(NDLR : Long-only = gestion "acheteuse uniquement". Qualifie les investisseurs et fonds traditionnels - fonds de pension, gérants d'épargne, assureurs - qui achètent des actifs au comptant dans l'objectif qu'ils prennent de la valeur sur le moyen ou long terme. A l'inverse des hedge funds, ils ne pratiquent pas la vente à découvert - parier sur la baisse - et n'utilisent pas d'effet de levier massif : ils achètent simplement ce qu'ils ont les moyens de payer.)

*** NDLR : CTA = Commodity Trading Advisors : désigne des fonds d'investissement alternatifs (souvent quantitatifs ou algorithmiques) spécialisés dans les contrats à terme (futures) sur les matières premières, les devises, les taux et les indices.