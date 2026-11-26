Jefferies a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur le titre H&M, porté de 160 à 165 couronnes suédoises en perspective de la présentation très attendue des résultats annuels du groupe d'habillement nordique, prévue le 28 janvier prochain.

Le broker américain - qui maintient sa recommandation "conserver" sur la valeur - explique s'attendre à ce que la publication témoigne non seulement de la résistance de l'activité de la chaîne de prêt-à-porter, mais aussi de la bonne tenue de ses résultats en dépit de l'impact des tensions inflationnistes sur le moral des consommateurs, de la montée des coûts des matières premières avec le conflit iranien et du renchérissement de ses frais logistiques.

"Ces dernières années ont mis en évidence l'émergence d'une entreprise plus solide, affichant une rentabilité améliorée et une génération de trésorerie robuste", juge le courtier.

Rachats d'actions en soutien

Jefferies indique par ailleurs s'attendre à que la fin de l'exemption des droits de douane sur les petits colis issus du e-commerce entrant sur le territoire de l'Union européenne permette d'alléger les pressions concurrentielles jusqu'ici exercées par des acteurs comme Shein ou Temu.

Il fait cependant valoir que la diminution du flottant due à la multiplication des rachats d'actions effectués par la famille fondatrice, les Persson, a poussé la valorisation de la chaîne de vêtements suédoises à remonter un peu plus vite que ne le justifient les fondamentaux de l'entreprise selon lui.

A la Bourse de Stockholm, l'action H&M prenait 0,9% à 184,1 couronnes jeudi après-midi, à comparer avec un gain de 1,4% pour son indice sectoriel de référence, le STOXX Europe 600 Consumer.