Optimisme prudent sur les marchés avant l'audition de Jerome Powell

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé la séance de mardi sur une timide hausse, peu avant l'audition de Jerome Powell devant le Congrès américain. Le CAC 40 a ainsi grappillé 0,14% à 6 611,50 points, et l'Euro Stoxx 50, +0,37% à 4 127,44 points. Tendance tout aussi prudente à Wall Street, où le Dow Jones et le Nasdaq avancent respectivement de 0,22% et 0,38% en fin d'après-midi.

En l'absence de catalyseur sur les marchés, les investisseurs n'ont aujourd'hui d'yeux (et d'oreilles) que pour l'audition du président de la Fed, prévue à 20h (heure de Paris), devant un sous-comité parlementaire de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus.

Dans sa déclaration préliminaire, publiée ce jour par la banque centrale américaine, Jerome Powell devrait répéter le caractère transitoire de la hausse des prix, et le fait que la Fed fera tout son possible "pour soutenir l'économie autant que nécessaire pour finaliser son rétablissement".

"Comme pour l'activité économique globale, les conditions sur le marché du travail ont continué à s'améliorer, bien que le rythme ait été inégal", s'apprête à déclarer Jerome Powell. "La progression de l'emploi devrait s'accélérer dans les mois à venir avec l'augmentation des vaccinations, ce qui atténuera certains des facteurs liés à la pandémie qui pèsent actuellement sur eux".

Il devrait ajouter que "l'inflation a augmenté de façon notable au cours des derniers mois", mais que celle-ci devrait retomber vers l'objectif de long terme de la Fed à mesure que les effets transitoires sur l'offre s'atténuent".

Coté statistiques, la confiance des consommateurs européens s'affiche en progrès au mois de juin (à -3,3 contre -5,1 en mai), alors que les ventes de logements anciens en mai ont reculé aux Etats-Unis.

Sur les marchés, URW (+2,25%), Air Liquide (+1,86%) et STMicroelectronics (+1,26%) ont dominé le CAC 40. A l'opposé, Renault (-2,38%) et Michelin (-2%) ont fini derniers.