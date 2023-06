Optigestion privilégie les actions de croissance et les secteurs défensifs

(AOF) - Pour Jacques de Panisse, gérant chez Optigestion, les premiers indices déjà perceptibles et l’ampleur des mesures initiées depuis bientôt 18 mois devraient confirmer l’émergence prochaine d’un ralentissement, suffisamment significatif pour adopter dès maintenant un profil plutôt prudent, privilégiant les actions de croissance et les secteurs défensifs.

Il fait remarquer que le délai de 18 mois, qui permet à une hausse des taux directeurs de freiner l'économie, n'est pas encore écoulé. Les effets récessifs des mesures prises commenceront à véritablement produire leur effet cet été. Selon Jacques de Panisse, si les prémices apparaissent dans les secteurs reposant sur l'endettement à taux variables, l'essentiel du ralentissement que va produire le relèvement notable des taux ne s'est pas encore fait sentir.

S'agissant de la baisse " manifeste de l'inflation ", Jacques de Panisse souligne que " c'est l'accélération de la hausse des prix qui ralentit et non pas la moyenne des prix qui commence à baisser ". En réalité, la dégradation du pouvoir d'achat va continuer de s'accentuer pour le plus grand nombre mais à une vitesse moindre. De plus, l'épargne complémentaire, constituée des subsides post Covid, s'amenuise et devrait s'épuiser avant la fin de l'été.

La demande du consommateur, moteur essentiel des chiffres d'affaires des sociétés, va donc, selon le gérant, continuer de s'éroder dans les mois futurs.