Optigestion : des Fed Funds atteignant 6% à 7% courant 2023 ne sont pas à exclure

Dans ce contexte, Optigestion recommande de réduire le risque en sélectionnant des sociétés solides, peu endettées, susceptibles de passer des hausses tarifaires sans perdre leurs clients, capables de maintenir leurs marges pour continuer à investir et à améliorer leur position concurrentielle.

" Il est certain que les conditions actuellement réunies ne sont guère favorables ", résume le gestionnaire d'actifs.

Simultanément, l'inflation devrait finir par amoindrir le pouvoir d'achat tandis que le crédit, bras de levier de l'économie américaine, devrait se raréfier et contribuer à ralentir la croissance.

(AOF) - « La fermeté de la Fed va conduire les taux directeurs au-delà des niveaux anticipés par les investisseurs », affirme Jacques de Panisse, gérant chez Optigestion. L’hypothèse de Fed Funds atteignant 6% à 7% courant 2023 n’est ainsi pas à exclure et les marchés des actions vont devoir ajuster leurs valorisations à des niveaux de taux d’intérêt plus élevés.

