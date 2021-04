Opter pour la "voie centrale" : les Mid Caps, un segment porteur, assure SPDR

(AOF) - Bien que de nombreux investisseurs considèrent leurs allocations en actions américaines à travers le prisme des Large et Small Caps uniquement, il existe un segment du marché qui a tendance à être négligé et à tort: les Mid Caps, estime SPRD. Au sein de l'univers des ETFs européens, depuis le début de l'année, les investisseurs ont alloué plus de 220 milliards de dollars aux ETFs américains Large Caps, tandis que les stratégies Mid Caps n'attiraient qu'1,4 milliard de dollars sur la même période.

Le gérant pense que les investisseurs devraient accorder plus d'attention aux Mid Caps, et ce pour deux raisons principales : la source de performance et la diversification qu'elles offrent.

Sur le long terme, les Mid Caps ont tendance à offrir des rendements corrigés du risque plus élevés que les Large et Small Caps. En termes absolus, il en va de même : lorsque l'on considère les rendements sur 5 ans depuis la création de l'indice en 1995, l'indice S&P MidCap 400 a surperformé le S&P 500 dans 73% des périodes entre 2000 et fin 2019, a calculé SPDR.

Selon lui, les investisseurs qui souhaitent rester investis sur les actions américaines, mais qui s'inquiètent de la forte présence des valeurs technologiques dans l'indice S&P 500, peuvent également être intéressés par l'indice S&P MidCap 400 pour diversifier leur exposition.

Cet indice S&P MidCap400 est plus diversifié que le S&P 500. Le secteur le plus important de l'indice, l'industrie, ne représente en effet que 18,3 % de l'indice. Le poids du secteur technologique y est réduit, ne représentant que 14,3 % de l'indice total, contre plus d'un quart du poids du S&P 500.

L'indice Mid Caps offre également une exposition intéressante à certains secteurs cycliques comme le secteur financier (deuxième ppondération de l'indice avec 15,8 %) et celui de la consommation discrétionnaire (14,6 %).

En raison de sa pondération plus faible sur les valeurs technologiques et de son exposition plus élevée aux secteurs plus cycliques, l'indice S&P MidCap 400 pourrait ainsi être mieux positionné pour surperformer si la rotation sur les titres Value et cycliques continue de s'accélérer au cours de l'année