Opmobility SE OPM.PA :
-
VA FOURNIR À UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE CHINOIS DES RÉSERVOIRS À CARBURANT POUR SES VÉHICULES HYBRIDES
Texte original https://tinyurl.com/35bf7j5k
Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA
(Rédaction de Gdansk)
Opmobility SE OPM.PA :
VA FOURNIR À UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE CHINOIS DES RÉSERVOIRS À CARBURANT POUR SES VÉHICULES HYBRIDES
Texte original https://tinyurl.com/35bf7j5k
Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA
(Rédaction de Gdansk)
|9,3200 EUR
|Euronext Paris
|+0,05%
Alors que les perspectives de croissance pour 2027 continuent de se dégrader, la France se retrouve confrontée à un triple défi : soutenir le pouvoir d’achat, maîtriser ses finances publiques et préserver l’emploi. Entre hausse du SMIC, réduction du déficit public, ... Lire la suite
Le géant américain de la grande distribution Walmart a de nouveau relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice décalé 2027, après de meilleures ventes qu'attendu au troisième trimestre grâce à l'essor continu du e-commerce. Le chiffre d'affaires pour le ... Lire la suite
Un plan d'urgence a été déclenché jeudi dans le Pas-de-Calais face aux inondations qui s'aggravent, touchant actuellement une vingtaine de communes du département, et deux écoles ont été évacuées en matinée, a déclaré le préfet lors d'un point-presse. "Les élèves ... Lire la suite
La rémunération des dirigeants du CAC 40 a progressé de 16 % en 2025 pour atteindre une moyenne de 7,5 millions d’euros, relançant le débat sur les écarts de revenus au sein des grandes entreprises françaises. Derrière ces montants, la part la plus dynamique provient ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|114,3
|+17,18%
|8 142,86
|-0,05%
|92,97
|+1,68%
|8,902
|-4,32%
|16,78
|+3,13%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer