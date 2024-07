Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OPmobility: RNPG stable au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - OPmobility (ex-Plastic Omnium) publie au titre du premier semestre 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) stable à 100 millions d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle en hausse de 11,8% à 234 millions, soit 4,3% du chiffre d'affaires (+0,3 point).



A 5,41 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3% (+3,3% à périmètre et changes constants), l'équipementier automobile revendiquant une croissance organique de 3,5% de son CA économique, surperformant le marché de 3,8 points.



Le conseil d'administration, réuni le 22 juillet, a décidé la distribution d'un acompte sur dividende au titre de 2024 d'un montant de 0,24 euro par action, acompte qui sera détaché le 25 juillet et mis en paiement en numéraire le 29 juillet.



OPmobility confirme ses objectifs pour 2024 avec l'ambition de surperformer la production automobile mondiale et d'améliorer tous ses agrégats financiers (marge opérationnelle, RNPG, cash-flow libre et dette nette) par rapport à 2023.





Valeurs associées OPMOBILITY 9,17 EUR Euronext Paris 0,00%