OPmobility: en retrait avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - OPmobility a reculé de près de 2% sur fond de propos défavorables de Stifel qui, tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur le titre de l'équipementier automobile, a abaissé son objectif de cours de 17 à 13 euros.



'Les deux semestres devraient se montrer plutôt équilibrés en termes de marge et de FCF, avec toutefois une possible petite amélioration séquentielle au second semestre 2024', estimait le broker, qui réduisait néanmoins ses BPA 2024-26 de 15% en moyenne.





Valeurs associées OPMOBILITY 9,09 EUR Euronext Paris -1,84%