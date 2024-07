Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OPmobility: en retrait avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, OPmobility cède 1% sur fond de propos d'Oddo BHF qui, tout en réaffirmant son opinion 'surperformance', abaisse son objectif de cours de 14 à 12 euros sur le titre de l'équipementier automobile dans une note sectorielle.



'La saison de publications à venir ne devrait pas permettre d'améliorer sensiblement le sentiment autour des équipementiers', prévient l'analyste, reconnaissant qui si OPmobility est relativement mieux positionné, il n'est pas immune à la dégradation de l'environnement.





Valeurs associées OPMOBILITY 9,46 EUR Euronext Paris -1,51%