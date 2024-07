Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OPmobility: contrat pour des trains à hydrogène en Italie information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - OPmobility indique avoir remporté un contrat majeur auprès de Stadler, pour équiper des trains régionaux à hydrogène en Italie avec des systèmes de stockage hydrogène haute pression et des systèmes piles à combustible, d'ici la fin de l'année 2025.



L'ex-Plastic Omnium assurera ainsi le développement et l'industrialisation de huit systèmes de stockage hydrogène haute pression 350 bars par train (soit environ 185 kg d'hydrogène embarqués) et de quatre systèmes piles à combustible 150 kW par train.



OPmobility équipera d'abord 15 trains à hydrogène et devrait étendre ses livraisons dans les années à venir. Disposant d'une large autonomie et d'un court temps de charge, ces trains s'avèrent particulièrement pertinents pour décarboner la mobilité ferroviaire.





