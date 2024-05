Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OPmobility: contrat dans l'hydrogène avec CRRC en Chine information fournie par Cercle Finance • 31/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - OPmobility (ex Plastic Omnium), à travers sa coentreprise PO-Rein, annonce avoir remporté un contrat auprès du premier constructeur ferroviaire mondial, CRRC MRT Holding Group, portant sur la livraison de systèmes de stockage hydrogène haute pression de type 4.



Le groupe français devient ainsi le premier équipementier à commercialiser cette technologie pour des applications de mobilité en Chine. Il assurera la livraison de 76 systèmes, qui seront livrés et mis en service dès la fin de l'année 2024.



Au-delà de ce contrat, OPmobility, Shenergy Group (entreprise publique chinoise d'énergie) et CRRC MRT Holding Group nouent une collaboration rapprochée de long terme pour le développement de solutions hydrogène destinées à la mobilité.





