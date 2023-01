Opération PrimeTime en cours sur NFL Biosciences

NFL BIOSCIENCES, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds d'environ 2,5 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles s'adressant aux investisseurs professionnels tels que définis ci-dessous et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid).

Les raisons de l'opération :

NFL Biosciences prévoit d'utiliser le produit de la levée de fonds pour soutenir le développement de ses programmes de recherche clinique dans l'indication du sevrage tabagique, de ses opérations de développement d'un candidat médicament dans l'indication de la réduction de la consommation d'alcool et ses opérations courantes.

Cette levée de fonds permettra en particulier de compléter les financements de l'étude de phase II/III CESTO II, visant à démontrer l'efficacité de son candidat médicament botanique NFL-101 pour le sevrage tabagique (résultats escomptés au 4ème trimestre 2023), et de l'étude PRECESTO, évaluant le potentiel de NFL-101 à être associé au traitement par substitution nicotinique (résultats escomptés au 3ème trimestre 2023), ainsi que la poursuite du développement de NFL-301, destiné à réduire la consommation d'alcool.

Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse et tous les détails de l'opération :