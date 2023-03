Opération PrimeTime en cours sur Drone Volt

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le lancement d'une levée de fonds s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) afin de soutenir son ambitieux plan de croissance.

Les raisons de l'opération :

Les fonds levés dans le cadre de l'offre globale (l' « Opération ») permettront à Drone Volt de renforcer son bilan et de se doter des ressources financières nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles à la forte traction du marché. Pour rappel, Drone Volt a annoncé son ambition de doubler ses ventes en 2023 (13,7 millions d'euros en 2022), portée notamment par :

• La signature d'une commande historique de plus de 20 millions d'euros en février 2023 ;

• Les premières ventes du LINEDRONE, développé en collaboration avec HYDROQUEBEC et destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension ;

• Le lancement de l'offre à l'usage, sans équivalent, « Drone as a Service » basée sur la facturation à l'usage et non à la détention de ses produits

