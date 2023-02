Opération PrimeTime en cours sur Don't Nod

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Augmentation de capital : une offre réservée par construction accélérée d'un livre d'ordres et une offre au public via la plateforme PrimaryBid

Prix d'émission des actions nouvelles de 10 € par action

Engagement de souscription d'un minimum de 35 M€ de la part de Tencent

Paris, 16 février 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital pour un montant envisagé d'environ 40 M€ afin d'accélérer sa stratégie de développement post-2025.

La levée de fonds est constituée d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à une catégorie de bénéficiaires (l'« Offre Réservée ») et d'une augmentation de capital par voie d'offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dédiée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid (l'« Offre PrimaryBid »).

Après 2 exercices consacrés aux investissements, au déploiement international et à la mise en œuvre de son modèle intégré de développeur-éditeur, DON'T NOD débute 2023 avec 2 nouveaux jeux dont les sorties sont annoncées pour cette année : Banishers: Ghosts of New Eden, en partenariat avec Focus Entertainment et Harmony: The Fall of Reverie. En parallèle, DON'T NOD poursuit le développement de la suite de son pipeline 2023/25 riche de 4 créations originales supplémentaires et 2 coproductions externes (Studio Tolima et Tiny Bull Studios).

L'opération envisagée doit permettre à DON'T NOD d'accélérer sa stratégie de développement au-delà de 2025 et atteindre ses objectifs de croissance en renforçant :

Son département action-RPG, afin de confirmer sa présence sur ce segment très porteur, avec des jeux de plus grande envergure, enrichis en termes de mécaniques de gameplay permettant aux joueurs de s'immerger dans des histoires encore plus prenantes. Avec d'ores et déjà un succès à son actif (Vampyr), une nouvelle Propriété Intellectuelle (Banishers), DON'T NOD développe une nouvelle création en auto-édition (Projet 12) qui représentera une montée en gamme en termes de création de valeur.

Les départements marketing et édition avec une accélération du recrutement de talents de haut-niveau afin d'étoffer l'expertise interne de l'entreprise tout en poursuivant les partenariats de distribution pour sécuriser les revenus.

Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse et tous les détails de l'opération :