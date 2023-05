Opération PrimeTime en cours sur Biophytis

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 10 mai 2023 –18h45 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19 annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds d'environ 2 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles s'adressant aux investisseurs professionnels tels que définis ci-dessous et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l'« Opération »).Biophytis prévoit d'utiliser le produit de la levée de fonds pour poursuivre les dépôts des demandes réglementaires dans le cadre de l'Autorisation de Mise le Marché (AMM) en Europe et aux États-Unis de Sarconeos (BIO101) dans le traitement des formes sévères de COVID-19.