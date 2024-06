Opération Prime Time en cours sur TME Pharma

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Berlin, Allemagne,le 17 juin 2024, 17h30 CEST -TME PharmaN.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME),a annoncé le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles pour un produit brut de minimum 2,2 millions d'euros afin d'assurer le financement de la société au-delà des étapes clés de partenariat stratégique et de financement prévues en 2024. L'opération est ouverte aux investisseurs professionnels ainsi qu'aux investisseurs particuliers en France via la plateforme PrimaryBid pour un montant maximum de 390 000 €, représentant jusqu'à 15 % du total de l'augmentation de capital. Un accord de garantie distinct a été mis en place pour s'assurer que la société reçoive 2,2 millions d'euros bruts d'ici le 28 juin 2024. Le produit net garanti permettra d'étendre la marge de manœuvre de trésorerie de juillet 20241 à décembre 2024, après les étapes de partenariat stratégique et de financement prévues au quatrième trimestre 2024.

