Opération Prime Time en cours sur Theranexus

Lyon,France –11 juillet 2023 –17h40 CEST– Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares (la « Société »), annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds d'environ 4 millions d'euros (la « Levée de Fonds ») via l'émission d'actions nouvelles à un prix fixe de 1,28 euro par action exclusivement réservée (i) à des investisseurs spécialisés et stratégiques entrant dans les catégories ci-dessous, par construction accélérée d'un livre d'ordres, et (ii) aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Le produit de la Levée de Fonds, combiné aux fonds existants de la Société a pour objectif de contribuer au

financement de la phase 3 pivot du candidat médicament Batten-1, visant à soigner les patients pédiatriques

atteints d'une maladie neurologique rare, la maladie de Batten. Ces fonds seraient également destinés à financer

les autres activités de recherche et développement de la Société, ainsi que ses besoins généraux.

Theranexus, en partenariat avec la Fondation Beyond Batten Disease Foundation (BBDF), a obtenu tout récemment

l'accord de la Food and Drug Administration (FDA) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur le design de l'étude pivot de phase 3 du candidat médicament Batten-1. La Société rappelle également avoir obtenu des résultats préliminaires encourageants à 6 mois dans l'étude de phase 1/2, suggérant un effet bénéfique de Batten1 sur la mort neuronale et une stabilisation de la fonction motrice des patients traités. Confortée par ces derniers développements, la Société lancera la phase 3 pivot de son étude clinique dès la fin du second semestre 2023. Les coûts de cette phase 3, qui devrait s'achever fin 2026, sont estimés à 5 millions d'euros par an pendant les 3 prochaines années.

