Opération Prime Time en cours sur ONWARD Medical

EINDHOVEN, Pays-Bas — 20 mars 2024, 17h40 CET — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD, ISIN : NL0015000HT4) (la « Société » ou « ONWARD Medical »), la société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes de stimulation de la moelle épinière pour restaurer le mouvement, la fonction, et l'indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (« SCI ») et d'autres troubles du mouvement, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels et de certains membres de la direction et du Conseil d'administration via une procédure de construction accélérée d'un livre d'ordres (le « Placement Privé ») et une offre au public séparée via la plateforme PrimaryBid auprès d'investisseurs particuliers en France (l'« Offre au Public » et avec le Placement Privé, les « Offres » ) d'actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale de 0,12 euros chacune.

La Société envisage actuellement d'utiliser le produit net des Offres pour :

• Financer les activités de recherche et de développement, y compris le développement continu des produits, l'approbation règlementaire du Système d'investigation ARC-EX* pour restaurer la fonction de la main et du bras ainsi que l'étude pivot du Système ARCIM* pour améliorer la régulation de la pression artérielle (45%) ;

• Etablir une organisation commerciale, en préparation du lancement prévu aux Etats-Unis du Système ARC-EX dans la seconde moitié de l'année, y compris en engageant une organisation de vente sur le terrain, en produisant du matériel de formation et d'éducation, en participant à des congrès et à des événements, en développant des ressources d'assistance à la clientèle et en menant des activités d'accès au marché et de

remboursement (15%) ;

• Renforcer les capacités en matière de qualité, d'opérations et d'autres infrastructures (35%) ; et

• Financer les besoins en fonds de roulement (5%).

Le produit net des Offres devrait permettre à la Société de prolonger son horizon de trésorerie jusqu'à mi 2025 ; en particulier la Société estime, compte tenu du produit net des Offres, qu'elle dispose d'un fonds de roulement suffisant pour répondre à ses besoins actuels et couvrir ses

besoins en fonds de roulement pour une période d'au moins 12 mois suivant la date de cette annonce.

