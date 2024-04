Opération Prime Time en cours sur NFL Biosciences

(Crédits photo : Adobe Stock - )

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique

développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce

aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds d'environ 3 millions d'euros via l'émission d'actions

nouvelles s'adressant aux investisseurs professionnels tels que définis ci-dessous et aux investisseurs

particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l'« Opération »)

NFL Biosciences prévoit d'utiliser le produit de la levée de fonds pour anticiper la mise en œuvre de l'étude

clinique de Phase 3 (« la Phase 3 ») de NFL-101, son candidat médicament dans l'indication du sevrage

tabagique, et pour avancer le développement de NFL-301, son candidat médicament dans l'indication de la

réduction de la consommation d'alcool.

Cette levée de fonds permettra en particulier de mettre en place le procédé de fabrication industrielle du NFL-101 requis pour l'étude clinique de Phase 3, pour laquelle les lots doivent être identiques aux lots commerciaux.

Il s'agit de disposer d'une organisation industrielle capable de passer de la production de quelques milliers de

doses, à des millions. Cela aura également pour effet de raccourcir significativement le délai entre les résultats

de la Phase 2 (CESTO II), attendu fin juillet, et le début de la Phase 3. La maîtrise de ce processus industriel

complexe et l'accélération induite vers la Phase 3 représentent des atouts considérables pour valoriser le projet

NFL-101 dans les meilleures conditions dans le cadre d'accord(s) de licence(s) pour financer l'étude clinique de

Phase 3.

En dotant également le projet de NFL-301 de nouvelles ressources pour accélérer son avancement, en lien avec

le retour de la Food & Drug Administration sur la demande de pré-IND, NFL Biosciences franchit une nouvelle

étape structurante, marquée par un changement de dimension, avec deux candidats médicaments naturels et

innovants dédiés aux traitements des addictions, des marchés adressables globaux de grande ampleur.

