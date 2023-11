Opération Prime Time en cours sur GenSight Biologics

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Paris, France, le 20 novembre 2023, 18h00 CET – GenSight Biologics (Euronext: SIGHT, ISIN: FR0013183985, éligible PEA-PME) (la « Société »), une Société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une Offre (telle que définie ci-dessous) composée (i) d'un placement privé réservé à des investisseurs spécialisés et (ii) d'une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Raisons de l'Offre



La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre pour (dans l'ordre de priorité suivant) (i) financer ses besoins généraux, (ii) achever les opérations de fabrication et les procédures réglementaires afin de fournir du produit pour lancer la nouvelle étude clinique de Phase III RECOVER de LUMEVOQ®, et pour une potentielle reprise du programme d'Autorisations d'Accès Compassionnel ou Précoce au début du deuxième trimestre 2024 et (iii) produire des lots GMP de LUMEVOQ® additionnels chez son partenaire de fabrication aux États-Unis.



Je participe à l'opération