Opération Prime Time en cours sur Fermentalg

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Libourne – 17 juin 2024 – Fermentalg (Euronext Growth / ALGAE) annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital pour un montant global d'environ 12 M€ afin de poursuivre l'exécution de son plan stratégique 2024-2026 et de consolider sa position de leader européen des solutions durables basées sur la biotechnologie marine des microalgues. Le groupe HuvePharma, leader européen de la fermentation de précision [3] dans les secteurs de la santé animale et humaine, nouveau partenaire industriel de la Société depuis décembre 2023 [4] , s'engage à investir 7,5 M€, devenant ainsi un actionnaire de référence.

À cette occasion, Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer l'entrée au capital d'HuvePharma dans le cadre d'une levée de fonds que nous avons également souhaité ouvrir à d'autres investisseurs et qui, associée à l'accélération des ventes que nous avons engagée depuis le début de l'année, doit nous permettre d'atteindre l'équilibre financier.

Avec HuvePharma, nous allons pouvoir concentrer nos efforts sur la conception et la commercialisation de solutions et produits naturels à impact positif pour la société et notre environnement à partir de microorganismes marins. HuvePharma en tant qu'actionnaire et partenaire à nos côtés, nous permettra d'accélérer la montée en échelle tout en nous offrant un outil de production compétitif rivalisant avec les leaders de notre marché.

Ensemble, nous nous donnons les moyens de devenir le leader européen des solutions par fermentation de microalgues, en commençant par les oméga-3 algal. »

Kiril Domuschiev, PDG du groupe HuvePharma, ajoute : « La fermentation industrielle de précision des microalgues est une technologie intéressante pour nous en complément de nos activités actuelles. Après plusieurs mois de collaboration fructueuse avec Fermentalg, nous avons décidé d'investir pour en devenir un actionnaire de référence dans le but de renforcer nos liens et réaliser nos ambitions communes. Nous voulons devenir l'acteur de référence en Europe de la fermentation de précision algale, sur le marché des oméga-3 et sur d'autres projets comme le colorant bleu et d'autres développements de Fermentalg. »

Je participe à l'opération