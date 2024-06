Opération Prime Time en cours sur Ecomiam

(Crédits photo : Adobe Stock - )

écomiam (FR0013534617 – ALECO, éligible PEA / PME), n°3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce aujourd'hui le lancement d'une Offre Globale comprenant deux volets avec d'une part, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à une catégorie de bénéficiaires qui donnera lieu à la construction accélérée d'un livre d'ordres et d'autre part, une augmentation de capital par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription dédiée aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) pour un montant total de l'Offre Globale d'environ 5 M€.

L'Offre Globale comprend des investissements de la part d'Odyssée Venture et de Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué d'écomiam qui ont signé des engagements de souscription (les « Engagements de Souscription »).

Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d'écomiam, déclare : « Le plan d'actions annoncé en début d'exercice et piloté par Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué, commence à porter ses fruits. Les fondations nécessaires pour soutenir notre stratégie de croissance rentable et durable sont désormais en place, et la recovery est engagée. Aujourd'hui, écomiam se donne les moyens supplémentaires pour soutenir son nouveau plan de croissance rentable à moyen terme. Je suis ravi de pouvoir compter sur le soutien d'Odyssée Venture et sur l'engagement personnel de Christophe à accompagner ce nouveau cycle de développement. »

