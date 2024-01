Opération Prime Time en cours sur Drone Volt

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Villepinte le 15 janvier 2024, DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées annonce le lancement d'une levée de fonds s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) afin de soutenir la poursuite de son ambitieux plan de croissance.

« Nous venons de terminer une année 2023 qui nous a fait entrer dans une nouvelle dimension. Nous sommes désormais crédibles pour enregistrer des commandes en très gros volumes, disposons d'une gamme de drones civils professionnels sans équivalent et œuvrons à l'usage intensif des drones grâce à notre offre de services en paiement à l'usage. Nous souhaitons aujourd'hui répondre à la demande d'investisseurs, professionnels ou particuliers, qui souhaitent nous accompagner dans cette très belle aventure humaine en nous offrant des moyens financiers additionnels pour poursuivre nos investissements dans les métiers à plus forte valeur ajoutée. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Raisons de l'opération

Les fonds levés dans le cadre de l'offre globale (l' « Opération ») permettront à DRONE VOLT de renforcer son bilan et de se doter des ressources financières additionnelles pour poursuivre ses investissements dans les domaines les plus porteurs.

L'Opération sera réalisée en deux volets distincts mais concomitants :

Une augmentation de capital par voie de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs, sur le fondement de la 3ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 janvier 2023 (le « Placement Privé ») ; et

A titre accessoire, dans la limite de 20% de l'offre globale, une augmentation de capital par voie d'offre au public s'adressant aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, sur le fondement de la 2ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 janvier 2023 (l' « Offre Primary Bid »)

Le produit brut de l'Opération devrait être d'un montant de l'ordre de 2 millions d'euros. Il est précisé que l'Offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport au Placement Privé et qu'elle représentera un maximum de 20% du montant de l'Opération. En tout état de cause, l'Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si le Placement Privé n'est pas réalisé. Les allocations de l'Offre PrimaryBid s'effectueront dans la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de demandes excédentaires, le cas échéant. En cas de réduction des allocations, les ordres reçus bénéficieront d'une allocation prioritaire jusqu'à un montant de 2 000 euros et au-delà seront réduits proportionnellement à la taille de l'ordre.

Le prix d'émission des actions offertes, fixé ce jour par le Directeur Général sur délégation conférée par le conseil d'administration au cours de sa réunion du même jour, est de 0,01 euro par action nouvelle, représentant une décote de 18,03% par rapport au cours de clôture de l'action DRONE VOLT le lundi 15 janvier 2024 (0,0122 euros) et de 18,33% par rapport à la moyenne pondérée des cours l'action DRONE VOLT des dix dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission. Le prix de souscription des actions nouvelles sera le même pour le Placement Privé et l'Offre PrimaryBid.

