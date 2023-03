Opération Prime Time en cours sur Acticor Biotech

Paris- 8 mars 2023. - ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 – ALACT– la « Société »), entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital d'environ 10 millions d'euros via l'émission d'actions ordinaires nouvelles s'adressant aux investisseurs institutionnels et individuels (via la plateforme PrimaryBid) (l'« Offre »).

Une levée de fonds soutenue par un actionnaire historique et dédiée au traitement de l'AVC ACTICOR BIOTECH consacrera les produits de cette augmentation de capital à la poursuite du plan de développement vers l'enregistrement du glenzocimab dans le traitement d'urgence de l'AVC qui se concrétisera principalement par :

la poursuite du recrutement des patients dans l'étude clinique ACTISAVE (phase 2/3 pivotale d'enregistrement) déployée dans 7 pays européens, au Royaume-Uni, en Israël et aux Etats-Unis jusqu'à la première analyse de futilité, et

la préparation d'un nouveau lot de glenzocimab et du plan d'enregistrement pharmaceutique.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités courantes, la Société poursuivra ses consultations auprès des agences réglementaires et les travaux nécessaires à l'enregistrement du glenzocimab en Europe et aux Etats-Unis, et vise un lancement du recrutement des patients dans le cadre de l'étude LIBERATE de phase 2b (dont le promoteur est l'Université de Birmingham) dans le traitement de l'infarctus du myocarde et la poursuite des inclusions dans l'étude GREEN (dont le promoteur est l'APHP) dans le traitement de l'AVC en association avec la thrombectomie mécanique.

Les fonds levés visent à permettre à la Société de financer ses opérations au moins jusqu'au troisième trimestre 2023

Modalités de l'Offre

L'Offre sera réalisée au même prix, soit 6,80 euros par action nouvelle, en trois volets distincts et concomitants et dans les mêmes conditions de prix, constituants ensemble l' « Offre » :