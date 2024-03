Opération Prime Time en cours sur Acticor Biotech

(Crédits photo : Adobe Stock - )

« Société »), entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital de 7 M€ au minimum via l'émission d'actions ordinaires nouvelles s'adressant à des investisseurs institutionnels et individuels (via la plateforme PrimaryBid) (l'« Offre »).ACTICOR BIOTECH consacrera le produit de cette augmentation de capital à la poursuite du plan de développement dans le traitement d'urgence de l'AVC. La Société prévoit principalement d'utiliser les fonds levés pour :

• La finalisation de la phase 2/3 de l'étude ACTISAVE en vue de la publication des résultats ;

• La validation du plan d'enregistrement global avec les autorités réglementaires (FDA et EMA) ; et

• La préparation des études complémentaires nécessaires à l'enregistrement du glenzocimab en Europe et aux Etats-Unis.

Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie et de l'endettement financier nets au 31

décembre 2023, qui s'élèvent respectivement à 3,9 M€ et 3,3 M€ (non-audités), et des fonds levés, la

Société estime qu'elle sera en mesure de financer ses opérations jusqu'à la fin du troisième trimestre

2024. Au-delà, le besoin de financement de la Société pour faire face à ses obligations sur les 12

prochains mois est estimé par la Société à environ 6 M€ additionnels

