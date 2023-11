Opération Prime Time en cours sur Acticor Biotech

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Paris, France, le 27 novembre 2023 – 17h40 CET - ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 – ALACT– la

« Société »), société de biotechnologie au stade clinique qui développe le glenzocimab, un

médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, annonce aujourd'hui le

lancement d'une augmentation de capital d'environ 3 millions d'euros via l'émission d'actions

ordinaires nouvelles s'adressant aux investisseurs institutionnels et individuels (via la plateforme

PrimaryBid) (l'« Offre »).



Une levée de fonds dédiée au traitement de l'AVC



ACTICOR BIOTECH consacrera le produit de cette augmentation de capital à la poursuite du plan de

développement vers l'enregistrement du glenzocimab dans le traitement d'urgence de l'AVC. La

Société prévoit principalement d'utiliser les fonds levés pour financer la poursuite de l'étude ACTISAVE

jusqu'aux résultats attendus au deuxième trimestre 2024.



Les fonds levés permettront à la Société de renforcer sa structure financière et de financer ses

opérations jusqu'au mois de juin 2024 sur la base des éléments suivants :



• Niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie (y compris concours bancaires courants) nette

s'élevant au 30 juin 2023 à 7.955 K€

• Consommation de trésorerie par l'activité de la Société sur le second semestre 2023 et prévisions

de consommation de trésorerie par l'activité de la Société sur l'année 2024 ;

• Capacité de la Société de faire préfinancer son CIR 2023 ;

• Capacité de la Société de moduler ses dépenses opérationnelles variables dans le cadre de ses

essais.

Au-delà, au regard des éléments mentionnés ci-dessus, le besoin de financement de la Société pour

faire face à ses obligations sur les 12 prochains mois est estimé par la Société à environ 7,5 millions

d'euros.

Je participe à l'opération