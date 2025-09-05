OpenAI s'apprête à lancer la production de masse de ses propres puces d'IA avec Broadcom en 2026, selon le Financial Times

OpenAI est prête à produire sa première puce d'intelligence artificielle l'année prochaine en partenariat avec le géant américain des semi-conducteurs Broadcom AVGO.O , a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières avec le partenariat.

OpenAI et Broadcom n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters après les heures de bureau habituelles. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

OpenAI prévoit d'utiliser la puce en interne plutôt que de la mettre à la disposition de clients externes, a ajouté le rapport, citant une personne proche du projet.

Reuters avait rapporté en février qu'OpenAI poursuivait son projet de réduire sa dépendance à l'égard de Nvidia

NVDA.O , en ouvrant un nouvel onglet pour son approvisionnement en puces en développant sa première génération de silicium d'intelligence artificielle en interne.

La directrice générale de Broadcom, Hock Tan, a déclaré plus tôt jeudi que la société avait obtenu plus de 10 milliards de dollars de commandes d'infrastructures d'IA de la part d'un nouveau client , sans le nommer.

L'initiative d'OpenAI fait suite aux efforts de Google, Amazon et Meta, qui ont construit des puces personnalisées pour gérer les charges de travail d'IA, alors que la demande de puissance de calcul pour former et exploiter les modèles d'IA augmente.