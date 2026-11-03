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OpenAI recrute l'ancien secrétaire à l'Armée des États-Unis, Dan Driscoll, pour occuper un poste lié à la sécurité nationale
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 00:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a nommé Dan Driscoll, ancien secrétaire à l'Armée des États-Unis, à un poste nouvellement créé axé sur la modernisation de la sécurité nationale, a annoncé lundi la start-up spécialisée dans l'IA.

M. Driscoll occupera le poste de conseiller principal pour la modernisation de la sécurité nationale; il conseillera la direction d’OpenAI et collaborera avec des partenaires externes sur la manière dont l’IA de pointe peut renforcer la sécurité nationale et la cybersécurité.

* M. Driscoll avait démissionné plus tôt cette année, à la suite de plusieurs mois de tensions avec le secrétaire à la Défense Pete Hegseth

* M. Driscoll s’est fait connaître en dehors du Pentagone lorsqu’il a été sollicité par le président américain Trump pour participer à des pourparlers avec Moscou et Kyiv visant à mettre fin à la guerre en Ukraine — une mission diplomatique rare pour un secrétaire à l’Armée

* “Je rejoins OpenAI pour aider les États-Unis et nos alliés à mettre cette technologie au service de ceux qui assurent notre sécurité de manière responsable”, a déclaré M. Driscoll dans un communiqué

* OpenAI a indiqué que M. Driscoll collaborera avec diverses parties prenantes, notamment des responsables gouvernementaux, des dirigeants du secteur privé et des institutions universitaires, afin de faire avancer des initiatives concrètes visant à développer ce qu’OpenAI appelle une “IA démocratique”

* Il aidera également les équipes internes d’OpenAI à comprendre les besoins opérationnels des organismes de sécurité nationale à l’échelle mondiale, a précisé l’entreprise

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