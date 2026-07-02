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OpenAI propose de céder 5% de ses parts à l'administration Trump, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 06:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI aurait envisagé de céder une participation de 5% au gouvernement américain, a rapporté jeudi le Financial Times.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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