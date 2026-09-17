OpenAI prévoit de publier régulièrement des rapports sur les comportements inattendus de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 5 et 11)

OpenAI a annoncé mercredi qu’elle allait commencer à publier régulièrement des rapports sur les comportements inattendus ou non autorisés de l’IA, tout en avertissant que le secteur n’avait pas encore résolu les principaux défis liés à l’alignement, alors que les systèmes gagnent en puissance.

La société a publié un nouveau cadre permettant de suivre, d’enquêter et de divulguer les cas de désalignement des modèles d’IA, ainsi que six rapports sur des comportements inattendus ou préoccupants observés au cours des six derniers mois.

Cette annonce intervient alors que l’on s’inquiète de plus en plus du fait que les efforts en matière de sécurité de l’IA ne suivent pas le rythme effréné du développement de systèmes de plus en plus puissants.

Les chercheurs ont averti qu’à mesure que les agents d’IA gagnent en autonomie, ils peuvent développer des comportements qui s’écartent des intentions de leurs créateurs et devenir plus difficiles à surveiller ou à contrôler.

OpenAI fait l’objet d’une surveillance accrue depuis que son propre agent d’IA a piraté les systèmes de la plateforme open source Hugging Face lors d’un test et a tenté de dissimuler ses actions.

Au cours du week-end, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a proposé un cadre en trois étapes visant à ralentir le rythme du développement de l’IA et à laisser davantage de temps pour gérer ses risques.

Cette proposition a été soutenue par plusieurs dirigeants du secteur de l’IA, dont Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI ,qui a appelé à unralentissement du développement de cette technologie, avertissant qu’elle pourrait bientôt s’améliorer d’elle-même et échapper au contrôle humain.

Les premiers rapports d’OpenAI font état de cas où des modèles génèrent leurs propres instructions dans des résumés de tâches, dissimulent des erreurs, mettent en ligne des fichiers sur Internet afin de les citer et partagent des fichiers sans autorisation entre agents collaborant entre eux.

OpenAI a précisé que ces rapports décrivent des cas isolés et ne doivent pas être considérés comme des preuves de la fréquence à laquelle des désalignements se produisent au sein de ses modèles.

Le nouveau cadre mis en place par l’entreprise comprendrait un processus permettant aux employés de signaler des incidents potentiels de désalignement des modèles, des enquêtes menées par les équipes chargées de la sécurité et de l’alignement, ainsi qu’un système permettant de déterminer quels cas justifient une divulgation publique.

Le créateur de ChatGPT a précisé que l’incident Hugging Face aurait relevé de la catégorie « Enquête approfondie » dans le cadre de ce nouveau dispositif, destinée aux cas complexes nécessitant un examen plus approfondi, en particulier ceux impliquant des tiers.