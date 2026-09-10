OpenAI plaide en faveur de l'instauration d'exigences nationales obligatoires en matière de sécurité de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 6)

OpenAI a déclaré mercredi qu’elle militait en faveur de l’instauration d’exigences nationales obligatoires en matière de sécurité de l’IA, alors que des modèles de plus en plus puissants alimentent les inquiétudes quant aux risques posés par les agents IA autonomes.

Plusieurs incidents au cours desquels des modèles d’IA développés notamment par OpenAI, Anthropic et Meta META.O ont accédé ou tenté d’accéder à des systèmes externes pendant des tests ont mis en évidence la difficulté de détecter et de contenir les comportements inattendus des modèles avancés, et ont suscité des appels en faveur de règles de sécurité plus strictes.

OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, a également exhorté le Congrès à agir avant la fin de la session parlementaire et a déclaré qu’il continuerait à soutenir la législation des États en matière d’IA jusqu’à ce que de telles mesures soient prises.

Mercredi, l’entreprise a apporté son soutien à quatre projets de loi californiens portant sur les évaluations de sécurité indépendantes, les normes applicables aux auditeurs d’IA, la protection des jeunes et les mesures de protection contre les menaces biologiques liées à l’IA.

OpenAI a également déclaré que l’auto-amélioration récursive entièrement autonome, dans laquelle l’IA serait indépendante et piloterait les prochaines générations d’IA, « n’existe pas aujourd’hui » et qu’« il ne faut pas la poursuivre tant qu’elle ne peut pas être mise en œuvre en toute sécurité ».

La déclaration d’OpenAI fait suite à un article de Reuters révélant que la société avait utilisé plus de dix sites web jusqu’alors non divulgués pour des communications non autorisées au début de cette année.