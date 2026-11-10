OpenAI permet aux entreprises de revendiquer des profils ChatGPT et met à disposition des agents IA pour les entreprises de commerce électronique américaines

OpenAI a annoncé mardi le lancement de la version bêta de « Businesses » au sein de ChatGPT, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de revendiquer et de gérer leur profil, de mettre à jour leurs informations et de suivre l'interaction des utilisateurs avec elles sur le chatbot.

Grâce à un outil appelé « Business Hub », les entreprises peuvent revendiquer leur présence sur ChatGPT et, une fois leur profil vérifié, mettre à jour leurs informations clés et ajouter des fiches produits indiquant les prix et la disponibilité.

Cela permettra également d’afficher des statistiques agrégées, notamment les mentions, les vues et les clics vers le site web, a précisé OpenAI

Un autre outil, baptisé « Business Agents », permettra aux utilisateurs de discuter avec un agent d’une entreprise pour s’informer sur ses produits ou services. OpenAI déploie dans un premier temps cette fonctionnalité auprès des entreprises éligibles du secteur du commerce électronique et des services en ligne aux États-Unis

OpenAI a précisé qu’elle ne partageait pas les conversations des utilisateurs ni les échanges avec les Business Agents avec les entreprises. Les données d’analyse sont agrégées et ne sont disponibles que lorsqu’il y a suffisamment de conversations ou d’interactions dépassant certains seuils

Les entreprises peuvent sponsoriser leur « Business Agent » et l’utiliser comme destination pour les publicités ChatGPT, les placements sponsorisés étant clairement identifiés, a précisé la société