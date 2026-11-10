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OpenAI permet aux entreprises de revendiquer des profils ChatGPT et met à disposition des agents IA pour les entreprises de commerce électronique américaines
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 19:00

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OpenAI a annoncé mardi le lancement de la version bêta de « Businesses » au sein de ChatGPT, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de revendiquer et de gérer leur profil, de mettre à jour leurs informations et de suivre l'interaction des utilisateurs avec elles sur le chatbot.

  • Grâce à un outil appelé « Business Hub », les entreprises peuvent revendiquer leur présence sur ChatGPT et, une fois leur profil vérifié, mettre à jour leurs informations clés et ajouter des fiches produits indiquant les prix et la disponibilité.

  • Cela permettra également d’afficher des statistiques agrégées, notamment les mentions, les vues et les clics vers le site web, a précisé OpenAI

  • Un autre outil, baptisé « Business Agents », permettra aux utilisateurs de discuter avec un agent d’une entreprise pour s’informer sur ses produits ou services. OpenAI déploie dans un premier temps cette fonctionnalité auprès des entreprises éligibles du secteur du commerce électronique et des services en ligne aux États-Unis

  • OpenAI a précisé qu’elle ne partageait pas les conversations des utilisateurs ni les échanges avec les Business Agents avec les entreprises. Les données d’analyse sont agrégées et ne sont disponibles que lorsqu’il y a suffisamment de conversations ou d’interactions dépassant certains seuils

  • Les entreprises peuvent sponsoriser leur « Business Agent » et l’utiliser comme destination pour les publicités ChatGPT, les placements sponsorisés étant clairement identifiés, a précisé la société

  • Les clients et annonceurs existants d’OpenAI Enterprise peuvent s’adresser à leur représentant OpenAI pour revendiquer leur entreprise, tandis que les commerçants Shopify peuvent connecter leurs boutiques via Business Hub ou l’interface d’administration Shopify

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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