OpenAI lance une campagne de séduction pour changer l'opinion des électeurs sur les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI ne recourra plus à des accords de confidentialité avec les responsables publics lors des futures négociations concernant le site

* Les riverains auront accès aux plans de construction ainsi qu'à leurs répercussions potentielles sur la circulation, le bruit et l'éclairage

* Selon un dirigeant, un site situé dans le sud de l’Ohio pourrait créer 2 500 emplois à long terme avec un salaire annuel moyen de 80 000 dollars

par Deepa Seetharaman

Les victoires retentissantes remportées cette semaine par les démocrates lors des élections de mi-mandat aux États-Unis ont été interprétées par beaucoup comme un rejet par les Américains des projets de l’industrie technologique visant à construire des centres de données à travers le pays. OpenAI s’est désormais lancé dans de nouvelles stratégies pour les faire changer d’avis.

Le laboratoire d’IA a présenté jeudi des mesures — en préparation depuis août — destinées à aider l’entreprise à renforcer la confiance des communautés locales et à les convaincre que les centres de données leur seront bénéfiques.

OpenAI a déclaré qu’il ne recourrait plus à des accords de confidentialité avec les responsables publics lors des négociations ou des discussions concernant de futurs sites, même si les informations confidentielles resteraient protégées. L’entreprise permettra également aux riverains d’accéder aux plans de construction et à leurs répercussions potentielles sur la circulation, le bruit et l’éclairage.

Chris Lehane, directeur des affaires internationales d’OpenAI, a également souligné que ces centres seraient une source d’emplois durables, car le matériel informatique qu’ils abritent devra être renouvelé tous les trois à cinq ans.

“Ces projets ne correspondent pas à l’image que l’on se fait traditionnellement des centres de données, à savoir une sorte de boîte noire installée au milieu d’un pré et n’apportant que très peu d’avantages économiques aux communautés où ils sont implantés”, a-t-il déclaré aux journalistes.

L’un des sites d’OpenAI , dans le sud de l’Ohio, devrait créer 2 500 emplois à long terme avec un salaire annuel moyen de 80 000 dollars, a-t-il précisé.

Des partenaires tels qu’Oracle ORCL.N construisent et possèdent une grande partie de l’infrastructure des centres de données d’OpenAI, dont la capacité est dédiée à la start-up.

LES OPPOSANTS AUX CENTRES DE DONNÉES REMPORTENT DE GRANDES VICTOIRES

L’une des plus grandes surprises de ces élections a été la victoire des démocrates aux élections des gouverneurs du Texas , de la Géorgie et de l’Ohio, grâce à des candidats qui avaient promis de suspendre l’octroi de nouveaux permis pour les centres de données et de renforcer les règles de construction.

Et sur les 41 mesures référendaires liées aux centres de données soumises au vote cette semaine, toutes sauf une se sont prononcées contre ces installations, selon Ballotpedia.

Les actions des opérateurs de centres de données et des compagnies d’électricité, qui figuraient parmi les principaux bénéficiaires du boom de la construction lié à l’IA, ont également chuté mercredi, les investisseurs pariant que la victoire écrasante des démocrates pourrait entraîner un durcissement des conditions d’octroi de permis, une hausse des coûts et un ralentissement du rythme de construction.

“Nous devons mieux communiquer avec les gens et les communautés locales pour leur expliquer en quoi les centres de données peuvent leur être bénéfiques”, a déclaré mercredi Greg Brockman, président d’OpenAI, lors d’un autre événement.

Les responsables d’OpenAI, à l’instar de nombreux autres acteurs du secteur technologique, ont passé ces deux dernières années à tenter de nouer des liens avec l’administration du président américain Donald Trump dans l’espoir d’influencer la politique fédérale en matière d’IA.

Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a fait don d’un million de dollars au comité d’investiture de Trump et a ensuite assisté à la deuxième investiture de ce dernier. L’année dernière, Brockman a versé, à titre personnel, 25 millions de dollars à un super PAC de Trump .

Interrogé sur la manière dont l’entreprise comptait répondre au scepticisme de certains démocrates, M. Lehane a mis en avant sa longue expérience au sein du parti. Sous l’administration Clinton, il a occupé les fonctions de conseiller juridique principal et de porte-parole, et a également été attaché de presse du vice-président Al Gore lors de sa campagne présidentielle.